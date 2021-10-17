Adana'da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı

Adana'da, terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler E.E. (30) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan S.D'nin (25) kaldığı adresi belirledi.Operasyonda, yaklaşık 14 yıldır firar eden H.A. ve yaklaşık 10 yıl firari E.E. ile zanlı S.D'yi yakalandı. 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Şüpheli S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.