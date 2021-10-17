Adana'da PKK üyesi olmaktan aranan 3 kişi yakalandı

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Adana'da, terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler E.E. (30) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan S.D'nin (25) kaldığı adresi belirledi.
Operasyonda, yaklaşık 14 yıldır firar eden H.A. ve yaklaşık 10 yıl firari E.E. ile zanlı S.D'yi yakalandı. 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Şüpheli S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.