Adana'da, polyester fabrikasının yatakhanesinde çıkan yangın korkuttu | Video
ADANA'da polyester fabrikasının yatakhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
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