Adana’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak her yeri su altında bıraktı | Video
Adana’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter, ara sokaklar ve iş yerleri su altında kaldı.
Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı. Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.
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