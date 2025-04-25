Video Yaşam Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! | Video
Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! | Video

Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! | Video

25.04.2025 | 08:15

Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gün içerisinde yaptığı sağanak uyarısının ardından, yağış Çukurova ilçesinde etkisini gösterdi. Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı kavşaklar suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Turgut Özal Bulvarı, Kurttepe Kavşağı, Belediyeevleri Mahallesi Kavşağı, Öğretmenler Bulvarı ve diğer birçok cadde ve sokakta oluşan su birikintileri nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Çukurova ilçesine bağlı Şair Hasibehatun Caddesi'nde devrilen bir ağaç ise yolun kapanmasına neden oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video 02:40
SON DAKİKA: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video 25.04.2025 | 08:15
Adana’da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! | Video 01:25
Adana'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu! | Video 25.04.2025 | 08:15
İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler! | Video 01:02
İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası CHP’li belediyelerden skandal hamle: Vatandaşa yapılan yardımları engellediler! | Video 24.04.2025 | 16:50
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:55
Afyonkarahisar’da terör operasyonu: 2 gözaltı | Video 24.04.2025 | 16:42
CHP’li Altıeylül Belediyesi’nin skandal 23 Nisan gösterisi soruşturmalık oldu! Çocukların gözü önünde direk dansı... | Video 00:08
CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin skandal 23 Nisan gösterisi soruşturmalık oldu! Çocukların gözü önünde direk dansı... | Video 24.04.2025 | 16:30
Kardeş cinayetinde sanık Ahmet K.: Çok pişmanım o benim ağabeyimdi | Video 04:10
Kardeş cinayetinde sanık Ahmet K.: "Çok pişmanım o benim ağabeyimdi" | Video 24.04.2025 | 15:44
Kapalıçarşı’da esnaf ve müşterilerin deprem sırasında kaçışı kamerada | Video 01:15
Kapalıçarşı'da esnaf ve müşterilerin deprem sırasında kaçışı kamerada | Video 24.04.2025 | 14:48
12 yıllık eşini öldüren müzisyen kocanın itirafları kan dondurdu:Bıçak kırılınca tornavida sapladım | Video 02:54
12 yıllık eşini öldüren müzisyen kocanın itirafları kan dondurdu:"Bıçak kırılınca tornavida sapladım" | Video 24.04.2025 | 14:06
Müşterinin depremde yarım kalan saç tıraşı bahçede tamamlandı! O anlar kamerada | Video 02:50
Müşterinin depremde yarım kalan saç tıraşı bahçede tamamlandı! O anlar kamerada | Video 24.04.2025 | 13:58
İlkokul öğrencisinin heimlich manevrasıyla kurtarıldığı anlar kamerada | Video 02:41
İlkokul öğrencisinin "heimlich" manevrasıyla kurtarıldığı anlar kamerada | Video 24.04.2025 | 13:29
İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi! | Video 01:25
İstanbul’daki depremde utanç verici görüntü: Herkes kaçarken onlar hırsızlığa geldi! | Video 24.04.2025 | 13:18
Kocaeli’de 48 gündür kayıp olan genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:43
Kocaeli'de 48 gündür kayıp olan genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.04.2025 | 13:09
Evinde uyuşturucu ele geçirilen genç tutuklandı | Video 00:40
Evinde uyuşturucu ele geçirilen genç tutuklandı | Video 24.04.2025 | 13:04
Bandırma’da operasyonda kalaşnikof ele geçirildi | Video 00:42
Bandırma'da operasyonda kalaşnikof ele geçirildi | Video 24.04.2025 | 13:04
İstanbul Boğazı’nda deprem anları kamerada: Yönü değişen yelkenli yan yattı! | Video 02:04
İstanbul Boğazı'nda deprem anları kamerada: Yönü değişen yelkenli yan yattı! | Video 24.04.2025 | 11:43
Sağlık çalışanları, deprem sırasında bir an olsun bebeklerin yanından ayrılmadı... O anlar kamerada | Video 00:26
Sağlık çalışanları, deprem sırasında bir an olsun bebeklerin yanından ayrılmadı... O anlar kamerada | Video 24.04.2025 | 11:37
Deprem anında arabanın üstüne atlamıştı: ’Çok korktum, hiçbir şey hatırlamıyorum’ | Video 04:28
Deprem anında arabanın üstüne atlamıştı: 'Çok korktum, hiçbir şey hatırlamıyorum' | Video 24.04.2025 | 11:34
Konya’da uyuşturucu operasyonları: 46 tutuklama | Video 00:40
Konya’da uyuşturucu operasyonları: 46 tutuklama | Video 24.04.2025 | 11:19
İstanbul’da 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depreme işte böyle yakalandılar! | Video 09:29
İstanbul'da 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depreme işte böyle yakalandılar! | Video 24.04.2025 | 10:52
İstanbul Silivri’deki 6.2’lik depremin sesi kaydedildi! İşte 13 saniye süren depremin ürkütücü sesi! | Video 00:08
İstanbul Silivri'deki 6.2'lik depremin sesi kaydedildi! İşte 13 saniye süren depremin ürkütücü sesi! | Video 24.04.2025 | 10:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY