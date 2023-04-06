Adana'da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 06.04.2023 | 16:48 Adana’nın Kozan ilçesinde yarım saat içinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçede saat 15.00 sularında etkili olan ve yarım saat boyunca süren sağanak yağış trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkili olan yağışta caddeler suyla kaplandı. Yağmur ile birlikte dolunun da etkili olması sokakları felç etti. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün Adana'nın kuzey ilçelerinde şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı sürüyor.