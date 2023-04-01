Adana'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.04.2023 | 10:19 Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan 840 litre etil alkol ile bin 810 litre ve 387 şişe sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehre sahte içki ve kaçak ürün sokulduğu ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine eş zamanlı olarak 5 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında bin 810 litre ve 387 şişe sahte içki, 840 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, bin 640 kilo kaçak nargile tütünü ile 706 kaçak elektronik sigara ele geçirdi. Operasyonda polis tespit ettiği 8 şüpheliyi de gözaltına aldı.Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.