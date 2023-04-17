Adana’da sahte içki ve kaçak ürün operasyonu: 12 gözaltı | Video
Adana'da polisin yaptığı operasyonlarda 2 bin 160 litre sahte içki, 373 kaçak cep telefonu, 413 kaçak elektronik sigara ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon çerçevesinde 12 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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