Adana'da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı | Video

Adana'da telefonla vatandaşları arayıp kendilerini hakim, savcı ya da polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.