Video Yaşam Adana'da saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti | Video
Adana'da saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti | Video

Adana'da saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti | Video

02.12.2021 | 10:50

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Adana’da bir kadın, kıskandığı ve sürekli darp ettiği için ayrıldığı sevgilisi tarafından önce tabancayla vuruldu, ardından restoranda darp edilip, yüzü ustura ile kesildi.

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Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) isimli bir genç ile sevgili oldu. Ancak genç kadın sevgilisinin kıskanç olması ve sürekli kendisini darp etmesinden dolayı 5 ay sonra ayrıldı. Buna rağmen Sefer B.'den bir türlü kurtulamadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce ise A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.'nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi. Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından her yerde aranıyor.
A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini, elektronik kelepçe olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirterek, "Kısa süre sevgili olduk. Ancak beni sürekli darp edip kıskandığı için ayrıldım. Bu nedenle beni sürekli rahatsız ediyor. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı" dedi.

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