Adana’da selam verme bahanesiyle yaklaştı, 2 kişiyi vurdu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde bir otomobil alev alev yandı | Video 16.08.2022 | 16:17
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Adana’da bir kişi selam verme bahanesiyle yaklaştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda bir kişi başından vurularak ağır yaralanırken diğer kişi de kaçtığı sırada sırtından vuruldu.