Adana’da sevgili dehşeti! Sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayadı | Video
Adana’da kendisinden ayrılan sevgilini rehin alıp boğazına bıçak dayayan şahıs dehşet saçtı. Şahıs bir süre sonra polis tarafından etkisiz hale getirip gözaltına alındı.
Durumu gören istasyon görevlileri hemen polisi aradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Aracın çevresini kuşatan ekipler çılgın adamı ikna etmeye çalıştı. Boğazına bıçak dayanan Sibel K., gözyaşı dökerken, ekipler şüphelinin bir an dalgınlığından yararlanıp etkisiz hale getirdi. Kolundan ve boğazında hafif bıçak izleri olan Sibel K.'ya ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı.
Polislere Bilal S. ile sevgili olduğunu ancak bir süre önce ayrıldığını ifade eden Sibel K., "Yolda yürüyordum. Aracıyla yanımda durdu ve son kez konuşmak istediğini söyledi. Araca bindim. Benzin alacağını söyleyerek istasyona girdi ve park ettikten sonra bıçağı boğazıma dayadı. Bana 'Ben den ayrılırsan seni öldürürüm' diyerek bıçakla boğazımda ve kolumu çizdi. Zaten kendisi uyuşturucu bağımlısı. Kendisini istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü. Etkisiz hale getirilen şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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