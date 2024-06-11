Adana'da sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu | Video
Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Ölen çocuğun yakınları çaresizce cesedin başında oturdu.
Yapılan incelemelerin ardından Muhammed Salih'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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