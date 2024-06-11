Video Yaşam Adana'da sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu | Video
Adana'da sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu | Video

Adana'da sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu | Video

11.06.2024 | 08:48

Adana'nın sıcaklarından bunalıp serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Ölen çocuğun yakınları çaresizce cesedin başında oturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, 10 Mayıs saat 18.45 sıralarında sıcaktan bunalan yabancı uyruklu Muhammed Salih (14) serinlemek için Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girdi. Suda yüzen Muhammed Salih bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Çağrı Merkezine olayı ihbar etti. Bu sırada Muhammed Salih suyun içerisinde kayboldu. Bölgeye Sualtı Grup Amirliğine bağlı 'Kurbağa' adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 'Kurbağa' adamlar arama çalışmalarını başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına son verilirken sabahın ilk saatiyle tekrar başladı. Yapılan çalışmalarda Muhammed Salih'in cansız bedeni düştüğü yerin 5 kilometre ilerisinde Ali Hocalı Mahallesi'nde bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından Muhammed Salih'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu | Video 01:36
Adana'da sıcaklara dayanamayan çocuk sulama kanalına girip canından oldu | Video 11.06.2024 | 08:48
Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video 08:22
Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı: Kundaklama anı güvenlik kamerasında | Video 11.06.2024 | 08:43
Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video 04:26
Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video 11.06.2024 | 08:46
SİBERGÖZ-44 operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı | Video 01:15
SİBERGÖZ-44 operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı | Video 11.06.2024 | 08:48
Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video 00:18
Motosikletin üzerine yatarak kullandılar: Otoyolda ölümle dans kamerada | Video 11.06.2024 | 08:44
Tokat’ta orman yangını: Ekipler seferber oldu | Video 02:50
Tokat’ta orman yangını: Ekipler seferber oldu | Video 10.06.2024 | 16:38
Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 2 yaralı | Video 00:54
Trafik kazası sonrası kavga çıktı: 2 yaralı | Video 10.06.2024 | 16:36
İstanbul’da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video 02:52
İstanbul'da 7 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi | Video 10.06.2024 | 16:09
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu | Video 01:43
Yetiştirdiği arıların kurbanı oldu | Video 10.06.2024 | 15:32
Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:32
Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.06.2024 | 15:48
Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02:01
Vicdansız sürücü çocuğa çarpıp böyle kaçtı! 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 10.06.2024 | 14:25
İliç’teki madende toprak altından çıkarılan 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı | Video 06:17
İliç'teki madende toprak altından çıkarılan 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı | Video 10.06.2024 | 14:02
Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:34
Nakliye kamyonunda silah ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 10.06.2024 | 14:03
Sokakta kabusu yaşadılar: Biri yola itildi, diğeri merdivenden atıldı! O anlar kamerada | Video 02:37
Sokakta kabusu yaşadılar: Biri yola itildi, diğeri merdivenden atıldı! O anlar kamerada | Video 10.06.2024 | 14:00
Esenler’de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı 04:14
Esenler'de pitbull dehşeti kamerada: Saldırdığı kediyi adeta parçaladı 10.06.2024 | 13:59
YKS sınavında Yapay zeka ile kopyaya suçüstü! İşte o düzenek | Video 02:10
YKS sınavında "Yapay zeka" ile kopyaya suçüstü! İşte o düzenek | Video 10.06.2024 | 13:02
Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayeti iddiasında flaş gelişme! Komşu konuştu: ’’Kilolu bir adam... | Video 06:21
Müge Anlı’daki kıyma makinesi cinayeti iddiasında flaş gelişme! Komşu konuştu: ''Kilolu bir adam..." | Video 10.06.2024 | 12:48
Mardin’de minareye yıldırım böyle düştü | Video 01:14
Mardin'de minareye yıldırım böyle düştü | Video 10.06.2024 | 12:37
Kamp yapan gençlerin boz ayılarla mücadelesi kamerada | Video 02:16
Kamp yapan gençlerin boz ayılarla mücadelesi kamerada | Video 10.06.2024 | 12:37
Binanın dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: 1 yaralı | Video 02:01
Binanın dış temizliği için çıktığı vincin zinciri koptu: 1 yaralı | Video 10.06.2024 | 12:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA