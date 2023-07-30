Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiye ekipleriyle su savaşı yaptı | Video 30.07.2023 | 09:32 Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiyeyle su savaşı yaparak eğlendi. Saatler süren su savaşında herkes tepeden tırnağa ıslanırken renkli görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göne gün içerisinde gölgede hava sıcaklığı 40 derece ölçülürken güneş altındaki termometreler sıcaklığı 45 ile 50 derece arasında ölçüyor.

SU SAVAŞI YAPTILAR

Adana'da bulunan bir dernek, çocukları Sarıçam Yörük Ormanı'na götürdü. Burada çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisi öğrenirken dernek başkanı Ogün Sever Okur ise kebapçı Yaşar Aydın ile birlikte 'Su savaşı' etkinliği düzenledi. Yaklaşık 100 çocuk için su tabancası ve su balonu satın alan ikili ardından itfaiyeyi de etkinlik alanına çağırdı.

Sıcaklardan bunalan çocuklar, itfaiye ile birlikte su savaşı yaparak saatlerce eğlendi. İtfaiye de hortumla çocukları ıslattı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar bir nebze olsun serinleyerek tepeden tırnağa ıslandı. Su savaşı, renkli görüntülere de sahne oldu.