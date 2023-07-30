Video Yaşam Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiye ekipleriyle su savaşı yaptı | Video
Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiye ekipleriyle su savaşı yaptı | Video

Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiye ekipleriyle su savaşı yaptı | Video

30.07.2023 | 09:32

Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiyeyle su savaşı yaparak eğlendi. Saatler süren su savaşında herkes tepeden tırnağa ıslanırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göne gün içerisinde gölgede hava sıcaklığı 40 derece ölçülürken güneş altındaki termometreler sıcaklığı 45 ile 50 derece arasında ölçüyor.

SU SAVAŞI YAPTILAR
Adana'da bulunan bir dernek, çocukları Sarıçam Yörük Ormanı'na götürdü. Burada çocuklar eğitmenler eşliğinde kamp yaparak doğa sevgisi öğrenirken dernek başkanı Ogün Sever Okur ise kebapçı Yaşar Aydın ile birlikte 'Su savaşı' etkinliği düzenledi. Yaklaşık 100 çocuk için su tabancası ve su balonu satın alan ikili ardından itfaiyeyi de etkinlik alanına çağırdı.

Sıcaklardan bunalan çocuklar, itfaiye ile birlikte su savaşı yaparak saatlerce eğlendi. İtfaiye de hortumla çocukları ıslattı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar bir nebze olsun serinleyerek tepeden tırnağa ıslandı. Su savaşı, renkli görüntülere de sahne oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiye ekipleriyle su savaşı yaptı | Video 03:28
Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar itfaiye ekipleriyle su savaşı yaptı | Video 30.07.2023 | 09:32
SON DAKİKA! Kars’ta Horasan-Sarıkamış yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 01:02
SON DAKİKA! Kars'ta Horasan-Sarıkamış yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 30.07.2023 | 09:18
E-5 Karayolu’nda otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 03:01
E-5 Karayolu’nda otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 30.07.2023 | 08:38
Kazada yaralanan sürücü telefonla babasını arayıp ağlayarak özür diledi | Video 02:07
Kazada yaralanan sürücü telefonla babasını arayıp ağlayarak özür diledi | Video 30.07.2023 | 08:38
Trafik polisinden duygulandıran hareket: Çöpteki Türk bayrağını alıp ekip aracına bıraktı | Video 00:26
Trafik polisinden duygulandıran hareket: Çöpteki Türk bayrağını alıp ekip aracına bıraktı | Video 30.07.2023 | 08:38
Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | Video 02:53
Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | Video 30.07.2023 | 08:38
Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | VİDEO HABER 03:24
Esenyurt’ta 2 kişinin öldürüldüğü kan donduran silahlı kavga kamerada | VİDEO HABER 30.07.2023 | 00:19
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Uzmanlar uyardı | VİDEOHABER 02:34
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor: Uzmanlar uyardı | VİDEOHABER 29.07.2023 | 20:54
Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar | Video 00:46
Husumetlisini değil yakın arkadaşını vurmuşlar | Video 29.07.2023 | 17:02
Zeytinburnu’nda 2 metrobüs art arda arızalandı! Yolcular yol kenarında beklemek zorunda kaldı! | Video 00:41
Zeytinburnu'nda 2 metrobüs art arda arızalandı! Yolcular yol kenarında beklemek zorunda kaldı! | Video 29.07.2023 | 16:42
Gaziantep’te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:52
Gaziantep'te huzur-güven uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı | Video 29.07.2023 | 16:06
Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul’daki barajlarda son durum böyle görüntülendi | Video 05:43
Sıcak havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul’daki barajlarda son durum böyle görüntülendi | Video 29.07.2023 | 15:58
Sinop’ta 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1’inin durumu ağır | Video 02:12
Sinop’ta 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1'inin durumu ağır | Video 29.07.2023 | 15:46
Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada | Video 00:30
Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada | Video 29.07.2023 | 15:36
Marmaris’te polislerin operasyon yaptığı adres ev değil, cephanelik çıktı | Video 01:12
Marmaris’te polislerin operasyon yaptığı adres ev değil, cephanelik çıktı | Video 29.07.2023 | 15:36
Kazada hayatını kaybeden bisikletli çocuk toprağa verildi | Video 02:59
Kazada hayatını kaybeden bisikletli çocuk toprağa verildi | Video 29.07.2023 | 15:30
Mihrace’nin ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı: Göz göre göre ölmüş | Video 06:25
Mihrace'nin ölümünde kahreden detay! Acılı anne anlattı: "Göz göre göre ölmüş" | Video 29.07.2023 | 14:58
Birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 02:25
Birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olan sürücüler adliyeye sevk edildi | Video 29.07.2023 | 14:52
Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video 01:06
Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altına alındı | Video 29.07.2023 | 14:43
Gaziantep’te sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:45
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 6 gözaltı | Video 29.07.2023 | 14:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA