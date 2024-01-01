Adana’da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı | Video
Adana’da polis ruhsatsız silah ticaretini önlemek için iki eve yaptığı baskında 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı, evdeki arama çalışmalarında ise 8 ruhsatsız tabanca, 90 şarjör, 88 mermi ve tabanca yapımında kullanılan, 3 sürgü, 115 ağzı açık namlu, 117 kapalı namlu, 29 icra yayı, 80 namlu birleştirme takımı, 25 tabanca aparatı ele geçirildi.
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