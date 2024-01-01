Adana’da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı | Video 01.01.2024 | 10:19 Adana’da polis ruhsatsız silah ticaretini önlemek için iki eve yaptığı baskında 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışma çerçevesinde Yüreğir ilçesinde bulunan 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı, evdeki arama çalışmalarında ise 8 ruhsatsız tabanca, 90 şarjör, 88 mermi ve tabanca yapımında kullanılan, 3 sürgü, 115 ağzı açık namlu, 117 kapalı namlu, 29 icra yayı, 80 namlu birleştirme takımı, 25 tabanca aparatı ele geçirildi.