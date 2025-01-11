Adana'da silah ve mühimmat ticareti operasyonu | Video 11.01.2025 | 10:03 Adana'da polis silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 7 kişiyi yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde silah ve mühimmat ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzelendi. Operasyonda yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında ise 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 71 mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk olurken 4'ü savcılıktan 3''ü de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.