Adana'da silah ve mühimmat ticareti operasyonu | Video
Adana'da polis silah ve mühimmat ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 7 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk olurken 4'ü savcılıktan 3''ü de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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