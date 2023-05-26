Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video

Adana’da gündüz tarlada başlayan akşam mahallede devam eden kavgada silahlar konuştu, bir kişi tüfekle vurularak yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.