Video Yaşam Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video
Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video

Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video

26.05.2023 | 18:04

Adana’da gündüz tarlada başlayan akşam mahallede devam eden kavgada silahlar konuştu, bir kişi tüfekle vurularak yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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