Adana’da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

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Adana’da ara sokakta silahlı saldırıya uğrayan bir kişi omzundan ve bacağından tabanca ile vurularak yaralandı. Yardım çığlıkları atan yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
Yaralı Ramazan B., yardım çığlıkları atarak etrafta bulunan vatandaşlara sesini duyurmak istedi. Bu sırada oradan geçen vatandaşlar Ramazan B.'nin yardım çığlığını duyup aracına aldı ve hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan Ramazan B.'nin tedavisi devam ediyor.
Polis olay yerinde yaptığı çalışmada 4 adet boş kovan buldu. Olayın şüphelisinin yakalama çalışmaları devam ediyor.