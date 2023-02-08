Video Yaşam Adana'da Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada | Video
Adana'da Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada | Video

Adana'da Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada | Video

08.02.2023 | 15:01

Adana Çukurova'da Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı araç kamerasına böyle yansıdı.

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