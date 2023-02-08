Adana'da Sinem Apartmanı’nın yıkılma anı kamerada | Video
Adana Çukurova'da Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı araç kamerasına böyle yansıdı.
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