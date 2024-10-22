Video Yaşam Adana'da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Adana'da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Adana'da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video

22.10.2024 | 08:59

Adana'da evin şizofren oğlu; annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabanca ile başından vurdu. Baba ağır yaralanırken, anne ve anneanne olay yerinde öldü. Şüpheli, evin içerisinde cinayet ekiplerince yakalandı.

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Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofren olan S.A. (26) dini konular sebebiyle ailesiyle bir süredir tartışma yaşıyordu. Gece saatlerinde S.A., annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) uyudukları sırada tabanca ile başlarından vurdu.

POLİSİ ARAYIP AİLESİNİN VURULDUĞUNU SÖYLEDİ
S.A, ailesini infaz ettikten sonra polisi arayarak ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

Polise çelişkili ifade veren S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde şüphelinin cinayetini itiraf ettiği öğrenildi.

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