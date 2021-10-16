Adana'da sokak ortasında film sahnelerini aratmayan çatışma! Dehşet anları kamerada...

Adana’da iki grup arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Önce sokak içinde dağılan gruplar, sonrasında ellerinde uzun namlulu silahlarla duvar diplerinde siper alarak, birbirlerine ateş etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıtta olan bir vatandaş, çekip sosyal medyada paylaştı.