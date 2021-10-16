Adana'da sokak ortasında film sahnelerini aratmayan çatışma! Dehşet anları kamerada...
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Adana’da iki grup arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Önce sokak içinde dağılan gruplar, sonrasında ellerinde uzun namlulu silahlarla duvar diplerinde siper alarak, birbirlerine ateş etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıtta olan bir vatandaş, çekip sosyal medyada paylaştı.