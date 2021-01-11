Video Yaşam Adana'da sokak ortasında kuzenini bacağından vurdu! Çevredekiler aldırış etmeden böyle yürümeye devam etti... | Video

Adana'da sokak ortasında kuzenini bacağından vurdu! Çevredekiler aldırış etmeden böyle yürümeye devam etti... | Video

Adana'da sokak ortasında kuzenini bacağından vurdu! Çevredekiler aldırış etmeden böyle yürümeye devam etti... | Video
11.01.2021 | 12:15

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Adana'da, Serhat Ö., husumetli olduğu teyzesinin oğlu İsmet L.'yi; kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla bacağından vurdu. O anlar bir iş yerinin kamerasına yansırken, İsmet L.'nin vurulduğunu gören bazı kişilerin durumu aldırış etmeden yürüyerek yollarına devam ettikleri görüldü.

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Olay, 7 Ocak günü saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi?nde meydana geldi. Husumetli olan İsmet L. ile teyzesinin oğlu Serhat Ö. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serhat Ö., belinden çıkardığı kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancayla İsmet L.'ye ateş etti. Silahtan çıkan merminin bacağına isabet ettiği İsmet L. yaralandı. İsmet L. kanlar içinde yığılırken, Serhat Ö. ise kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


ALDIRIŞ ETMEDEN YÜRÜMEYE DEVAM ETTİLER
Bu sırada bölgeden geçen bazı kişilerin duruma aldırış etmeden yürüyerek yollarına devam ettiği görüldü. Çevre esnaf İsmet L.'ye müdahale ederek bacağındaki kanamayı yavaşlatmak için kemerle turnike yaptı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmet L. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Polis, Serhat Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Serhat Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, İsmet L. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.


"KORKTUKLARI İÇİN YAKLAŞMADILAR"
Silahlı kavgayı gören esnaf Halil Sevgilibaş, olayın bir anda gerçekleştiğini ve ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, "Teyze çocuklarıydı. Kendi aralarında ailevi sorunları varmış. O gün tartışarak geliyorlardı. Sonra birbirlerini itmeye başladılar. O sırada Serhat, belindeki tabancayı çıkarıp İsmet'e ateş etti. Başta korkudan dolayı yaklaşan olmadı. Sonrasında hemen müdahale ettik. Daha sonra ambulans, İsmet'i hastaneye götürdü" diye konuştu.

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