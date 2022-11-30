Adana'da sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video

Adana’da iki kişinin bıçak ve sopalarla kavga etmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç gece daha önce birlikte çalıştığı şahsın evinin önüne giderek bağırmaya başladı. Bağırdığı şahıs önce balkona çıkıp "sana ben ekmek verdim" diye seslendi. Daha sonra evin önüne gelen genç "sen faizcisin" dedi. Bunun üzerine şahıs evden elinde demir sopa ile indi. Genç , "gelme seni delik deşik ederim, git işine bak" dedi. Ancak şahıs demir sopa ile gence vurmaya başladı. Bunun üzerine genç şahsı bıçakladı. Genç birkaç kez bıçağı şahsa saplarken, şahısta ona demir sopayla vurdu. Genç daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.