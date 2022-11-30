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OTOMATİK OYNAT
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09:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Kasım 2022 Çarşamba atv izle! | Video 30.11.2022 | 10:35
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Adana'da sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 30.11.2022 | 09:57
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İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 33 kişi yakalandı | Video 30.11.2022 | 09:33
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Mersin'de PYD/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 30.11.2022 | 09:23
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Esenler’de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı | Video 30.11.2022 | 08:39
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Kars'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 30.11.2022 | 08:42
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Saçından sürüklediği karısının başını keserek öldürdü | Video 30.11.2022 | 08:38
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Türk lirasını yırtarak paylaşımda bulunan 2 Finlandiyalıya gözaltı | Video 30.11.2022 | 08:39
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6 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 30.11.2022 | 08:39
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Mersin'de YPG'ye gece operasyonu | Video 30.11.2022 | 08:38
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İzmir’den İstanbul’a borcunu almaya geldi, canından oldu | Video 29.11.2022 | 14:42
Adana’da iki kişinin bıçak ve sopalarla kavga etmesi anbean görüntülendi.