Adana’da sokak ortasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 yaralı | Video 24.07.2023 | 08:45 Adana’da gece yarısı sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabancayla ayağından ve kalça kısmından vuruldu. Silah sesleri üzerine durum polise bildirildi. Bu sırada yaralı kişi yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.Bölgeye gelen polis ekipleri boş kovanlarda delil çalışması yaparak bölgedeki kameraları inceledi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.