Video Yaşam Adana'da su kuyusu faciası: 4 ölü | Video

Adana'da su kuyusu faciası: 4 ölü | Video

Adana'da su kuyusu faciası: 4 ölü | Video
03.08.2020 | 17:18

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1'i kadın 4 kişi, su kuyusu açtığı sırada yaklaşık 25 metre derinlikte mahsur kaldı.

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Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilenince içeride kaldı. Onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girince çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 4 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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