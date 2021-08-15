Adana'da sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu | Video

Adana’da sulama kanalında 15 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuğu cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Çaputçu Mahallesinde meydana geldi. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında sürüklenen bir kişiyi gören tarım işçileri, durumu polise ardından sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle muhtarının da olay yerine gelmesiyle, sürüklenen ceset sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinden kimliği çıkmayan ve 15 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, cesede ait bir başvuru olmadığını saptadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk yaptığı çalışmada, cesedin cebinde bir miktar para bulunduğu ve kıyafetlerinin üzerinde olduğu tespit edildi. Sudan çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimlik teşhisi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.