Video Yaşam Adana’da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasp eden 3 zanlı tutuklandı | Video
Adana’da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasp eden 3 zanlı tutuklandı | Video

Adana’da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasp eden 3 zanlı tutuklandı | Video

29.09.2022 | 10:24

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Adana’da yoldan geçen otomobile binip sürücüyü “aşk vaadiyle” kandırdıktan sonra iki erkek arkadaşını çağırıp şahsı gasp ettiği öne sürülen kadın ile ona yardım eden iki kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 23 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Alihoca Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinden çıkıp, otomobille evine giden Mehmet Resul D. (51), yol kenarında kendisine el kaldıran Gürcü G.'nün (22) yanında durdu. Gürcü G, eve gitmek istediğini söyleyip Mehmet Resul D.'den kendisini bırakmasını istedi. Mehmet Resul D. bırakabileceğini söyleyip, zanlı kadını aracına aldı. Bir süre yolda ilerledikten sonra zanlı kadın, "Bir şeyler içelim" teklifinde bulundu. Bunun üzerine Mehmet Resul D. ile zanlı kadın, içki alıp, boş bir arazide durdu. Bir süre sonra otomobile binen 2 kişi, Mehmet Resul D.'yi darp edip, anahtarını aldı. Otomobille yola çıkan şüpheliler, Mehmet Resul D.'yi cep telefonu ve cüzdanını aldıktan sonra yol kenarında bırakıp, kayıplara karıştı.

Mehmet Resul D.'nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı Abdurrahman S. (26) ve Emrullah A.'nın (33) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin, otomobilin plakasını söktükleri ve son olarak Cumhuriyet Mahallesi'ne gittikleri tespit edildi. Sokağa giden ekipler, otomobili terk halde buldu. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki saklandıkları adrese yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Gürcü G., "Bir şeyler içiyorduk. Sonra Abdurrahman ve Emrullah geldi ve adamı dövdü. Otomobili de alıp, götürdüler. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. Diğer şüpheliler ise Gürcü G.'nin kendilerinden yardım istediğini, bu nedenle yanına gittiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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