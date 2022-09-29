Adana’da sürücüyü 'aşk vaadiyle' kandırıp gasp eden 3 zanlı tutuklandı | Video

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Adana’da yoldan geçen otomobile binip sürücüyü “aşk vaadiyle” kandırdıktan sonra iki erkek arkadaşını çağırıp şahsı gasp ettiği öne sürülen kadın ile ona yardım eden iki kişi tutuklandı.
Mehmet Resul D.'nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı Abdurrahman S. (26) ve Emrullah A.'nın (33) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin, otomobilin plakasını söktükleri ve son olarak Cumhuriyet Mahallesi'ne gittikleri tespit edildi. Sokağa giden ekipler, otomobili terk halde buldu. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki saklandıkları adrese yapılan operasyonda gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Gürcü G., "Bir şeyler içiyorduk. Sonra Abdurrahman ve Emrullah geldi ve adamı dövdü. Otomobili de alıp, götürdüler. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. Diğer şüpheliler ise Gürcü G.'nin kendilerinden yardım istediğini, bu nedenle yanına gittiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.