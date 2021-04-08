Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video 08.04.2021 | 08:34
01:15
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video 08.04.2021 | 08:34
02:10
Son dakika: İstanbul Silivri'de çikolata fabrikasında yangın 08.04.2021 | 08:27
01:04
Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 08.04.2021 | 08:28
00:32
00:32
01:49
Malatya'da sobadan zehirlenen çift, öldü 07.04.2021 | 17:14
01:24
Apartmandaki mangal keyfi kötü bitti | Video 07.04.2021 | 17:11
01:06
02:05
Polis, kaybolan 27 bin TL'lik altını sokak sokak arayarak buldu | Video 07.04.2021 | 16:44
02:49
Köpeğin peşine düşen kurtlar güvenlik kamerasında | Video 07.04.2021 | 16:18
01:11
01:45
Son dakika! Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada | Video 07.04.2021 | 15:33
00:37
Antalya Demre'de kurtlar güvenlik kamerasına böyle yakalandı 07.04.2021 | 12:43
01:05
Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku Antalya Demre'de görüntülendi! 07.04.2021 | 12:43
02:22
Çocuklar ders çalıştığı sırada eve silahlı saldırı düzenlendi | Video 07.04.2021 | 15:18
04:55
Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası | Video 07.04.2021 | 14:53
03:48
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 14:22
06:06
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 07.04.2021 | 14:24
00:21
Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video 07.04.2021 | 14:08
Adana’da tefecilik yaptığı belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 1 milyon 750 bin TL haksız kazanç elde eden şüphelilerden bazıları şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik yaptığı tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla şüphelilerden bazıları yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 11 kişinin, paraya ihtiyacı olan 45 kişiye faiz karşılığı verdiği paradan 1 milyon 750 bin TL haksız kazanç elde ettiklerini öğrenildi.