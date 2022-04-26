Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı | Video

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Adana’da tefecilik yöntemiyle 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.
Bunun üzerine savcılık kararıyla şebekede olduğu belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.