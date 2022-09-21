Video Yaşam Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video
Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video

Adana’da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü | Video

21.09.2022 | 08:48

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Adana’da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.A. yönetimindeki plakası alınamayan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ND 810 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, pikapta bulunan Elif Mura ile Nurettin Deniz ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı. İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu tespit edildi. Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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