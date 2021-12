Adana'da tişörtten maske yapıp akaryakıt istasyonuna giren soyguncular yakalandı | Video

Adana’da yırttığı tişörtle kendisine maske yapan M. M. M., bir akaryakıt istasyonun marketinden silah zoruyla kasadaki 560 lirayı gasp ettikten sonra arkadaşının motosikletine binerek kaçtı. Yakalanan 2 soyguncu tutuklandı.

Adana'da iki kişi, önce bir akaryakıt istasyonunu gözetleyip keşif yaptı, sonra da zanlılardan biri tişörtünü yırtıp bunu bir maskeye dönüştürüp yüzünü gizleyip, elindeki silahla harekete geçti. Şüphelilerden M.M.M., iki çalışanı silah zoruyla markete soktu; sonra da kasadaki 560 lirayı alıp, dışarıda kendisine gözcülük yapan arkadaşı B.Ç.'nin kullandığı motosiklete binip hızla olay yerinden kaçtı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, bu görüntülerden yola çıkıp 2 zanlıyı olayda kullandıkları tabancayla birlikte yakaladı; her iki zanlının son adresi de cezaevi oldu.

GÖZETLEYİP PLAN YAPTILAR

Olay, 4 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; M.M.M., arkadaşı B.Ç.'nin de yanına alıp, motosikletle mahallede gezintiye çıktı. İki şüpheli, Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bir süre gezindikten sonra bulvar üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunu gözlemleme başladı ve buradaki marketi soymak için kendi aralarında plan yaptı.

TİŞÖRTÜYLE MASKE YAPTI

Buna göre M.M.M, önce yanında taşıdığı tişörtü çıkartıp, belirli bölümlerini keserek bunu bir maskeye dönüştürüp yüzünü gizledi; sonra da elindeki silahla doğrudan istasyona yöneldi. B.Ç.'de motosikletle istasyonun bir arka sokağında konuşlanıp, burada arkadaşına gözcülük yaptı. M.M.M., iki çalışanı silah zoruyla pompaların bulunduğu bölümden markete girmelerini sağladı, ardından da kasadaki 560 lira nakit parayı alıp, hızla dışarı çıktı.

SOYGUN ANBEAN KAMERADA

Marketteki dehşet anları, işyerinin güvenlik kameralarına da an be an yansıdı. İki soyguncu, motosiklete binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Akaryakıt istasyonu çalışanları da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne balı Gasp Büro Amirliği ekipleri, söz konusu görüntülerden yola çıkıp, bölgedeki 20 güvenlik kamerasından zanlıların izini sürdü.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ

Gasp dedektifleri tarafından kimlikleri tespit edilen M.M.M. ve B.Ç., merkez ilçe Seyhan'a bağlı Koza Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. M.M.M.'nin, olay esnasında kullandığı tabancaya da el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.