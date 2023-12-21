Adana'da torbacı operasyonu: 2'si kadın 3 kişi yakalandı | Video
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2'si kadın 3 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan iki kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de tutuklandı.
Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde de çalışma yapan ekipler, Sebiha A. isimli kadını yakalarken üzerinden 673 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken Mehmet G. tutuklandı diğer iki kadında adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Adana'da torbacı operasyonu: 2'si kadın 3 kişi yakalandı | Video 21.12.2023 | 10:11
00:50
Jandarmadan nefes kesen eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı | Video 21.12.2023 | 09:58
00:29
00:45
01:15
02:27
47 ilde NARKOGÜÇ-40 Operasyonu | Video 21.12.2023 | 08:51
00:19
00:21
00:44
Konya'da sokak ortasında çatışma kamerada | Video 21.12.2023 | 08:52
02:16
Piknik yapmak için baraja gelen ailenin aracı göle uçtu: 7 yaralı 20.12.2023 | 18:38
03:06
Trafik kazasında ölen pilot Oğuzhan Dağ, son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.12.2023 | 15:43
00:49
Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonu; 8 gözaltı | Video 20.12.2023 | 13:24
01:33
Sakarya’da 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 20.12.2023 | 16:15
04:48
Metropolis Antik Kenti'nde çok sayıda eser ortaya çıkarıldı | Video 20.12.2023 | 15:47
00:56
Siirt'te trafikte 'yol verme' kavgası kamerada | Video 20.12.2023 | 15:47
03:10
Esenler'deki yangında "İmdat" çığlıkları kamerada | Video 20.12.2023 | 14:26
04:35
00:33
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 33 adet piton ele geçirildi | Video 20.12.2023 | 14:57
03:01
6 Şubat depreminin kahramanları kente böyle geldi | Video 20.12.2023 | 14:26