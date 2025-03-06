Adana'da torbacı operasyonu: 6 tutuklama | Video
Adana'da uyuşturucu madde satışı yapan torbacı şebekesine operasyon yapıldı, 1'i kadın 6 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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