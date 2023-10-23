Adana'da 'torbacı' operasyonuna 2 tutuklama | Video
ADANA'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
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