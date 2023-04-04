Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video
Adana’da polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Ekipler, Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan Adnan K., Mikail Ç. ile Kaan Burhan Y.'nin de adresine eş zamanlı baskın yaptı. Şüpheliler, polisin geldiğini görünce dama çıkıp, bitişikteki evin bahçesine atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada evdeki uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları boş arsaya atan şüpheliler, ara sokakta yakalandı. Çevrede yapılan aramada 91,65 gram bonzai ile bir miktar para ele geçirildi.
Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan Ali T.'nin otomobilinde yapılan aramada da 23,82 gram esrar, 3,84 gram metamfetamin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu satışı yapmadıklarını öne sürerek, arkadaşlarını suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2023 | 10:16
01:11
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı | Video 04.04.2023 | 10:02
05:14
02:39
Evinin kirasını 11 lira eksik yatırınca tahliye kararı çıktı | Video 04.04.2023 | 09:29
00:50
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 04.04.2023 | 09:21
02:22
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 100 metreyi buldu | Video 04.04.2023 | 08:54
02:07
01:34
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video 04.04.2023 | 08:21
01:25
01:24
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı | Video 04.04.2023 | 08:21
01:15
00:15
04:40
NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı | Video 03.04.2023 | 23:05
00:34
01:00
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 03.04.2023 | 15:58
02:26
02:54
03:15
Kağıthane'de motosikleti yakıp tamirhaneyi kurşunladı | Video 03.04.2023 | 14:51
02:37
11 ilde yasa dışı bahis ve para aklama operasyonu: 65 gözaltı | Video 03.04.2023 | 15:31
01:03
Amasya'da 10 ton saman kül oldu | Video 03.04.2023 | 15:35