Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video

Adana polisinin yaptığı operasyonda torbacılık yaptığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşınca, çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler Uçak, Meydan, Fevzipaşa Mahallelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 2 kilo 314 gram esrar, 996,81 gram metamfetamin, 3,63 gram bonzai, 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyon kapsamında baskın yapılan F.S.'nin, Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinin yatak odasında termal çadır içerisinde kurduğu serada 30 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. F.S., emniyetteki ifadesinde Hint kenevirlerini kullanmak için yetiştirdiğini öne sürdü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.