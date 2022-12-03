Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video

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Adana polisinin yaptığı operasyonda torbacılık yaptığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.
Operasyon kapsamında baskın yapılan F.S.'nin, Dumlupınar Mahallesi'ndeki evinin yatak odasında termal çadır içerisinde kurduğu serada 30 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. F.S., emniyetteki ifadesinde Hint kenevirlerini kullanmak için yetiştirdiğini öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.