Video Yaşam Adana'da vatandaşlara aşk tuzağı kuran çeteye operasyon anı kamerada: 42 gözaltı! Evlerden çıkanlar şoke etti..

Adana'da vatandaşlara aşk tuzağı kuran çeteye operasyon anı kamerada: 42 gözaltı! Evlerden çıkanlar şoke etti..

Adana'da vatandaşlara aşk tuzağı kuran çeteye operasyon anı kamerada: 42 gözaltı! Evlerden çıkanlar şoke etti..
29.05.2021 | 13:41

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Adana ve Mersin otobanında vatandaşları aşk vadiyle dolandırıp paralarını alanlara yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri otoyolda vatandaşları durdurup aşk vadiyle dolandırıp paralarını alan kişilerin ihbarlarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan izinle 8 ay önce zanlıları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.


Polis, otoyola kadınların getirilmesini, kadınların vatandaşları nasıl dolandırdığını saniye saniye görüntüledi. Polis takip sonucunda 62 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere Mersin polisiyle birlikte sabaha karşı baskın yaptı.


Özel harekat polisleri, narkotik köpeklerinin de destek verdiği ve bin polisin katıldığı operasyonda 16'sı erkek, 26'sı kadın olmak üzere toplam 42 kişi gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, uyuşturucu, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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