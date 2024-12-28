Video Yaşam Adana'da yakalanan 8 torbacı tutuklandı, 17'si savcılık kararıyla serbest bırakıldı | Video
Adana'da yakalanan 8 torbacı tutuklandı, 17'si savcılık kararıyla serbest bırakıldı | Video

Adana'da yakalanan 8 torbacı tutuklandı, 17'si savcılık kararıyla serbest bırakıldı | Video

28.12.2024 | 10:02

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda yakalanan 8 kişi tutuklanırken 17 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Operasyonda ise 7 bin 878 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak vakti söz konusu 25 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüphelilere kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.

Söz konusu şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında 7 bin 878 adet uyuşturucu hap, 153 gram esrar, 2 gram eroin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken 17'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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