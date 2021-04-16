Video Yaşam Adana'da yavrularını korumak için üç sokak köpeğini kovalayan kahraman anne kedi kamerada!

Adana'da yavrularını korumak için üç sokak köpeğini kovalayan kahraman anne kedi kamerada!

Adana'da yavrularını korumak için üç sokak köpeğini kovalayan kahraman anne kedi kamerada!
16.04.2021 | 09:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'da yavrularını korumak için üç sokak köpeğini kovalayan kahraman anne kedi kamerada! 00:53
Adana'da yavrularını korumak için üç sokak köpeğini kovalayan kahraman anne kedi kamerada! 16.04.2021 | 09:00
Bursa'da meydan kavgası! Onlar kişi böyle birbirine girdi... 02:13
Bursa'da meydan kavgası! Onlar kişi böyle birbirine girdi... 16.04.2021 | 08:28
SON DAKİKA | MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim ve yüz yüze sınavlar... | Video 01:31
SON DAKİKA | MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Uzaktan eğitim ve yüz yüze sınavlar... | Video 16.04.2021 | 08:48
SON DAKİKA: Adana'daki skandal kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 06:52
SON DAKİKA: Adana'daki skandal kadına şiddet dehşeti görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 16.04.2021 | 08:34
Adana'da kovalamaca sırasında kaza... 2 polis memuru yaralandı! 02:43
Adana'da kovalamaca sırasında kaza... 2 polis memuru yaralandı! 16.04.2021 | 08:31
Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı 01:45
Antalya'da yürekleri yakan olay! Sokak köpekleri yavrularını korumaya çalışan anne kediyi parçaladı 16.04.2021 | 08:28
SON DAKİKA: Şırnak'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı... 3 yaşındaki oğlunu Dicle nehrine attı! 00:47
SON DAKİKA: Şırnak'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı... 3 yaşındaki oğlunu Dicle nehrine attı! 16.04.2021 | 08:28
Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor? | Video 00:53
Bugün iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor? | Video 16.04.2021 | 07:57
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu | Video 00:44
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu | Video 16.04.2021 | 08:10
Bursa'da gergin gece: 100 kişilik grup kavgaya tutuştu, çevik kuvvet müdahale etti | Video 05:06
Bursa'da gergin gece: 100 kişilik grup kavgaya tutuştu, çevik kuvvet müdahale etti | Video 16.04.2021 | 07:46
Her şeyi göze alıyorum dedi, İran uyruklu eşini dakikalarca darbetti | Video 04:11
"Her şeyi göze alıyorum" dedi, İran uyruklu eşini dakikalarca darbetti | Video 16.04.2021 | 07:52
TRT EBA TV 16 Nisan 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (16 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 16.04.2021 | 07:01
TRT EBA TV izle! 16 Nisan Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (16 Nisan Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 16.04.2021 | 06:54
İstanbul iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri | Video 01:35
İstanbul iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe Diyanet ile İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri | Video 15.04.2021 | 16:27
Eşini öldüren zanlı Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır diye internetten arama yapmış | Video 04:43
Eşini öldüren zanlı "Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır" diye internetten arama yapmış | Video 15.04.2021 | 17:05
Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video 01:35
Son dakika! Kocaeli'nde döküm fabrikasında patlama | Video 15.04.2021 | 17:05
Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada | Video 01:52
Yumrukların havada uçuştuğu sopalı kavga kamerada | Video 15.04.2021 | 16:19
Dereye uçan araçtan sürücüyü böyle kurtardılar | Video 02:14
Dereye uçan araçtan sürücüyü böyle kurtardılar | Video 15.04.2021 | 16:19
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınların, evlerinden yarım milyonluk altın çıktı 00:32
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan kadınların, evlerinden yarım milyonluk altın çıktı 15.04.2021 | 12:53
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar | Video 03:25
Bin derecelik ateşe karşı hem oruç tutup hem de demir dövüyorlar | Video 15.04.2021 | 15:36

Adana'da bir anne kedinin, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'na gece saatlerinde giren yavru bir kediyi, arkasından gelen 3 sokak köpeği köşeye sıkıştırdı. Çarşı esnafının 'Tekir' adını verdiği anne kedi durumu fark edince 7 aylık yavrusunu kurtarmak için korkusuzca köpeklere saldırdı. Bunun üzerine köpekler korkup kaçarken, yavrusunu kurtarmayı başaran anne kedi bir süre köpekleri kovalamayı sürdürdü. Yaşanan anlar, çarşıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Sabah iş yerlerini açtıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelerken bu anları gören iş yeri sahipleri, "Adana'nın suyundan içen kedi modu? notuyla görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA