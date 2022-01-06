Video Yaşam Adana'da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video
Adana'da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video

Adana'da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video

06.01.2022 | 10:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zehir satıcılarına baskın: 3 gözaltı | Video 01:01
Zehir satıcılarına baskın: 3 gözaltı | Video 06.01.2022 | 10:40
Adana’da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video 01:50
Adana'da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 10:28
2022 Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar oldu? | Video 05:25
2022 Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? En düşük ve en yüksek maaş zammı ne kadar oldu? | Video 06.01.2022 | 10:03
Van’da trafik kazası: 2 ölü | Video 02:19
Van'da trafik kazası: 2 ölü | Video 06.01.2022 | 10:28
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 6 Ocak Perşembe atv izle: Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu 10:44
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 6 Ocak Perşembe atv izle: Müge Anlı acı haberi canlı yayında duyurdu 06.01.2022 | 10:15
Zor şartlarda dünyaya gelen dördüzler 5 yaşında | Video 04:45
Zor şartlarda dünyaya gelen dördüzler 5 yaşında | Video 06.01.2022 | 09:53
Esenyurt’ta kamyonet aydınlatma direğini böyle devirdi | Video 01:52
Esenyurt’ta kamyonet aydınlatma direğini böyle devirdi | Video 06.01.2022 | 09:23
Parkta oturan adamı satırla öldürmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:24
Parkta oturan adamı satırla öldürmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.01.2022 | 09:17
Hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı | Video 01:45
Hırsız kaşla göz arasında 11 adet çeyrek altın çaldı | Video 06.01.2022 | 09:09
SON DAKİKA! İstanbul’da feci kaza! İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var | Video 00:58
SON DAKİKA! İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsü durağa daldı! Çok sayıda yaralı var | Video 06.01.2022 | 09:08
SON DAKİKA: İstanbul Eyüpsultan’da İETT otobüsü durağa daldı! Olay yerinde ilk görüntüler... Yaralılar var 00:58
SON DAKİKA: İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı! Olay yerinde ilk görüntüler... Yaralılar var 06.01.2022 | 09:03
Ankara’da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada | Video 00:22
Ankara'da otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada | Video 06.01.2022 | 08:42
Şişli’de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı | Video 01:45
Şişli’de çeyrek altın hırsızı kamerada: Polis şafak baskınıyla otelde yakaladı | Video 06.01.2022 | 08:42
Erzincan’ı sis, pus, kırağı sardı | Video 05:04
Erzincan'ı sis, pus, kırağı sardı | Video 06.01.2022 | 08:15
Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu | Video 05:49
Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu | Video 06.01.2022 | 08:15
Erzincan’da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi | Video 03:55
Erzincan'da yakalanan dev turna balığı görenleri şaşkına çevirdi | Video 06.01.2022 | 08:15
Mersin’de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı | Video 00:26
Mersin'de bulutların arasından yansıyan gün ışığı şaşırttı | Video 06.01.2022 | 08:16
İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı | Video 00:51
İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı | Video 06.01.2022 | 08:19
Oto tamircisinde LPG’li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı | Video 02:44
Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı | Video 06.01.2022 | 08:19
Gaziantep’te yine pitbull saldırısı! Dehşet anları kamerada | Video 02:01
Gaziantep'te yine pitbull saldırısı! Dehşet anları kamerada | Video 06.01.2022 | 08:19

Adana’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yazıcının içine gizlenmiş 157 adet kaçak saat ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kentin girişinde kurulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçları aradı. Bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, yazıcı içerisine gizlenmiş farklı markalarda 157 gümrük kaçağı saat ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü Hayrullah T.(38) ifadesinde, kutuların içinde yazıcı olduğunu zannettiğini, saatlerden haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrullah T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA