Adana'da yazıcının içine gizlenmiş kaçak saatler ele geçirildi | Video

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Adana’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yazıcının içine gizlenmiş 157 adet kaçak saat ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kentin girişinde kurulan uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçları aradı. Bir hafif ticari araçta arama yapan ekipler, yazıcı içerisine gizlenmiş farklı markalarda 157 gümrük kaçağı saat ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü Hayrullah T.(38) ifadesinde, kutuların içinde yazıcı olduğunu zannettiğini, saatlerden haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrullah T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.