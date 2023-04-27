Video Yaşam Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı | Video
Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı | Video

Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı | Video

27.04.2023 | 15:02

ADANA'da  kamyonla, yolcu minibüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Karataş Bulvarı'na ara sokaktan çıkmaya hazırlanan Cengiz Güler yönetimindeki kamyon ile bulvardan seyir halinde olan Sedat Kanat'ın idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, takla atıp tarlaya savruldu. Kazada sürücü Kanat ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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