Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı | Video
ADANA'da kamyonla, yolcu minibüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Karataş Bulvarı'na ara sokaktan çıkmaya hazırlanan Cengiz Güler yönetimindeki kamyon ile bulvardan seyir halinde olan Sedat Kanat'ın idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, takla atıp tarlaya savruldu. Kazada sürücü Kanat ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Adana'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı | Video 27.04.2023 | 15:02
04:49
01:23
01:09
Batman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 27.04.2023 | 14:28
01:00
İdareyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı, 3 kişi yaralandı | Video 27.04.2023 | 14:33
01:16
02:04
10:41
01:06
01:18
Sarıyer'de market hırsızları yakalandı | Video 27.04.2023 | 13:17
00:31
Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi TEKNOFEST'te | Video 27.04.2023 | 13:22
02:37
00:18
Yol uygulamasında rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.04.2023 | 12:52
00:19
Isparta’da servis aracı devrildi: 17 yaralı | Video 27.04.2023 | 12:51
03:17
Güngören'de binadan düşen beton parçaları otomobile hasar verdi | Video 27.04.2023 | 11:17
01:16
00:13
Ganalı Zekeriya AK Parti’nin seçim çalışmalarına görev yapıyor | Video 27.04.2023 | 11:25
05:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Nisan 2023 Perşembe atv izle! | Video 27.04.2023 | 11:21
02:15
İstanbul’da sağanak yağış trafiği kilitledi | Video 27.04.2023 | 11:08