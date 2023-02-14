Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video
Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 49 depremzede ve 25 refakatçi Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.
MEHMETÇİK DEPREMZEDELERİN YANINDA
Adana'da deprem bölgesindeki enkaz altından kurtarma çalışmalarını tüm gücüyle sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da tahliye işlerini aralıksız devam ettiriyor. Adana'daki enkaz altından kurtarılan 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Askerler yaralıların uçaktan indirilip ambulansa bindirilmesi anında sağlık ekiplerine yardım etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:01
Azerbaycan’dan gelen 4 yardım tırı Adıyaman’a ulaştı | Video 14.02.2023 | 08:26
03:27
04:43
02:38
Depremin 196. saatinde 18 yaşındaki Muhammed için çalışmalar sürüyor | Video 14.02.2023 | 08:19
04:43
03:19
03:00
Hatay'da 183. saatte yeni mucize: Enkaz altından sağ kurtarıldı | VİDEO 13.02.2023 | 19:15
04:13
Hatay’da enkaz altından çıktı, Kütahya’da yangında hayatını kaybetti | Video 13.02.2023 | 18:14
02:13
182. saatte mucize: 13 yaşındaki Kaan enkazdan sağ çıkarıldı | Video 13.02.2023 | 17:20
01:28
01:01
7 yaşındaki Hivay, 177'nci saatte kurtarıldı | Video 13.02.2023 | 15:52
01:54
01:26
00:35
01:11
01:03
Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi | Video 13.02.2023 | 14:44
00:15
00:27
01:08
03:31
Depremzede annenin bebeğini ilk kez kucağına alması duygulandırdı | Video 13.02.2023 | 14:20