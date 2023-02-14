Video Yaşam Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video
Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video

Adana’daki 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi | Video

14.02.2023 | 08:19

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak kurtulan 49 depremzede ve 25 refakatçi Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen ambulanslarla tedavi altına alınmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Adana'da enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 49 depremzede ve 25 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-135 askeri nakliye uçağı ile saat 04.00 sıralarında İstanbul'a getirildi. 112 ekipleri yaralılar gelmeden önce Atatürk Havalimanı'nda bekledi. Yaralıları uçaktan alan sağlık ekipleri tedavi için çeşitli hastanelere kaldırdı.

MEHMETÇİK DEPREMZEDELERİN YANINDA
Adana'da deprem bölgesindeki enkaz altından kurtarma çalışmalarını tüm gücüyle sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da tahliye işlerini aralıksız devam ettiriyor. Adana'daki enkaz altından kurtarılan 49 yaralı depremzede ve 25 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Yaralılar burada hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Askerler yaralıların uçaktan indirilip ambulansa bindirilmesi anında sağlık ekiplerine yardım etti.

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