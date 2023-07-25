Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem böyle hissedildi! | Video 25.07.2023 | 11:51 Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde bir marketteki eşyaların düşmesi ve vatandaşın kaçması anbean görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kozan'ın Himmetli Mahallesi olan ve sabah saat 08.44'te yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde vatandaşların panik anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir marketin güvenlik kamerası görüntülerinde deprem olmaya başladıktan sora bazı eşyaların raflardan düşmeye başladığı bunu gören iş yeri sahibinin de kaçtığı görüldü. Bir başka güvenlik kamerasında ise depremi fark eden vatandaşların kaçması ve panik anı yansıdı. Bu arada ilk büyük depremin ardından yaklaşık 35 artçı deprem meydana geldi.