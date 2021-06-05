Adana'daki drift kazası kamerada! 2 araca çarpıp müze duvarına girdi...

Adana’da drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce 2 araca ardından da müze duvarına çarparak durabildi. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 01 NC 937 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyreden Niyazi Erkek, drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 2 araca ardından da Adana Arkeoloji Müzesi'nin duvarına çarparak durabildi.



Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygularken ehliyetine de 60 gün el koydu. Otomobil ise trafikten 60 gün men edildi.



Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.