Video Yaşam Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi | Video
Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi | Video

Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi | Video

29.07.2024 | 08:54

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgede jandarma ekipleri 10 evi tedbir amaçlı tahliye etti.

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Adana'nın Kozan ilçesinde Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sularında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana da sıçrarken bir vatandaşa ait zeytin bahçesi yandı. Kozan İlçe Jandarma ekipleri mahalledeki 10 evi tahliye ederken bir vatandaş yangının evlere sıçramaması için tarlasını sürerek müdahaleye destek verdi. Ekipler yangına 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 13 su tankı, 12 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 280 personelle müdahale ederken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yangın koordinasyon merkezinde orman yangın söndürme ekipleri ile birlikte kriz masası kurarak olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip ile müdahale sürüyor.
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