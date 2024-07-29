Adana’daki orman yangınında 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgede jandarma ekipleri 10 evi tedbir amaçlı tahliye etti.
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yangın koordinasyon merkezinde orman yangın söndürme ekipleri ile birlikte kriz masası kurarak olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip ediyor. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip ile müdahale sürüyor.
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