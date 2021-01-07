Video Yaşam Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video

Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video

Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video
07.01.2021 | 10:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video 01:42
Adana'de kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, sokakta oynayan 7 yaşındaki Yağmur'un sırtına isabet etti | Video 07.01.2021 | 10:13
Mersin'de internette tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadi ile dolandırılan gençten önemli uyarı | Video 02:59
Mersin'de internette tanıştığı kadın tarafından evlilik vaadi ile dolandırılan gençten önemli uyarı | Video 07.01.2021 | 10:13
ATAK Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 01:38
"ATAK" Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 07.01.2021 | 09:25
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu | Video 00:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu | Video 07.01.2021 | 09:25
Polisin yakaladığı otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıktı | Video 02:42
Polisin yakaladığı otomobilin bagajından çok sayıda güvercin çıktı | Video 07.01.2021 | 09:02
Balıkesir'de polis ekiplerinden minik kıza yürekleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması | Video 05:23
Balıkesir'de polis ekiplerinden minik kıza yürekleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması | Video 07.01.2021 | 08:51
Sigara yakmak için çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar | Video 01:38
Sigara yakmak için çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar | Video 07.01.2021 | 08:33
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu | Video 06:12
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu | Video 07.01.2021 | 08:46
'ATAK' Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 01:38
'ATAK' Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi 07.01.2021 | 08:46
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 7 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri bütün sınıflar 00:32
TRT EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 7 Ocak 2021 Perşembe ilkokul, ortaokul, lise ders programı yayın saatleri (bütün sınıflar) 07.01.2021 | 07:07
TRT EBA TV izle! 7 Ocak Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (7 Ocak Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın: EBA TV ders programı | Video 07.01.2021 | 06:45
Şanlıurfa'da kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 09:15
Şanlıurfa'da kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 06.01.2021 | 10:21
Kastamonu'da emniyet kemeri takmayan kadının otomobilden fırladığı anlar kamerada | Video 00:46
Kastamonu'da emniyet kemeri takmayan kadının otomobilden fırladığı anlar kamerada | Video 06.01.2021 | 17:21
İstanbul'da barajdaki sular çekilince sudan çıkanlar görenleri şaşırttı | Video 03:55
İstanbul'da barajdaki sular çekilince sudan çıkanlar görenleri şaşırttı | Video 06.01.2021 | 16:56
Şehit babası kendisine saldırıp yumruklayan imamı affetti | Video 04:39
Şehit babası kendisine saldırıp yumruklayan imamı affetti | Video 06.01.2021 | 16:57
Bolu’da motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında | Video 01:09
Bolu’da motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında | Video 06.01.2021 | 16:56
Trafikte terör estirmişti, yakalandı | Video 00:09
Trafikte terör estirmişti, yakalandı | Video 06.01.2021 | 16:36
Mersin'de eski koca dehşeti! Beraber gördüğü eski eşi ve arkadaşını öldürdü | Video 02:41
Mersin'de eski koca dehşeti! Beraber gördüğü eski eşi ve arkadaşını öldürdü | Video 06.01.2021 | 15:39
Flaş mutasyonlu koronavirüs açıklaması... Hangisi daha ölümcül? | Video 04:09
Flaş mutasyonlu koronavirüs açıklaması... Hangisi daha ölümcül? | Video 06.01.2021 | 15:36
Adana'da maske cezası kesilen kadından şaşırtan tepki Çekmeyin, kocam beni boşar | Video 04:28
Adana'da maske cezası kesilen kadından şaşırtan tepki "Çekmeyin, kocam beni boşar" | Video 06.01.2021 | 15:29

Adana'da, husumetli iki aile arasında çıkan kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, bu sırada sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Yağmur Demir'in sırtına isabet etti. Kavgada yaralanan Abdulkadir D. ve Mesut D. ile birlikte hastaneye kaldırılan küçük Yağmur'un sırtındaki mermi, omuriliğine yakın olduğu için riskli olduğu gerekçesiyle çıkarılamadı. Yağmur Demir hayati tehlikeyi atlatırken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Ocak günü saat 14.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut D. bisikletiyle arsa meselesi yüzünden husumetli oldukları Eyüp U.'nun otomobilinin dikiz aynasına çarptı. Eyüp U. ile Mesut D. arasında bu nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Mesut D.'nin akrabası Abdulkadir D. ile Eyüp U.'nun akrabaları Şahin U. (31), Ramazan U. (26), Derviş U. (36) ve Halil U. da (59) dahil oldu. Kavgada Abdulkadir D. kalçasından bıçaklandı, Mesut D. ise başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.


OYUN OYNAYAN YAĞMUR SIRTINDAN VURULDU
Kavga sırasında Ramazan U.'nun ateşlediği tabancadan çıkan mermi, bu sırada sokakta oyun oynayan Yağmur Demir'in sırtına isabet etti. Yağmur?un kanlar içerisinde yığıldığını gören şüpheliler, kaçtı.


MERMİ ÇIKARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yağmur Demir götürüldüğü özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi?ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan küçük Yağmur'un sırtındaki mermi, omuriliğine yakın olduğu belirlenen mermi, riskli olduğu gerekçesiyle çıkarılamadı.


ŞÜPHELİLER 'PİŞMANIZ' DEDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden kavgaya karışan şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler Ramazan U., Derviş U., Halil U. ve Şahin U. evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, pişman olduklarını söyledi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, silahı kullanan Ramazan U. ile Derviş U. tutuklandı, Halil U. ile Şahin U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA