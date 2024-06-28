Adana'yı karıştıran 'Sapıktır' ilanı | Video 28.06.2024 | 10:13 Adana'da otobüs duraklarına asılan '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polis haber versin. Sapıktır' yazılı ilan, görenleri hayrete düşürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Girne Bulvarı'nda yaşanan olayda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından birçok aydınlatma, trafik direği ve otobüs durağına üzerinde bir erkek şahsın fotoğrafı ile '3 yaşındaki çocuğa saldırıda bulundu. Görenler polise haber versin. Herkesin haberi olsun, sapıktır' yazılı ilan asıldı. İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

"GERÇEKTEN ÇOK ACI"

İlanı görüp şaşıran Münirek Gök isimli vatandaş, "İğrenç bir durum. Biz de böyle şeyleri maalesef çok görüyoruz. Böyle durumlarda aslında bu durumun araştırılması gerekmektedir. Bu tabi ki de doğru değildir ancak burada canı yanan bir insan olabilir. O rehavetle ne yaptıklarını insanlar bilemiyor. Adli makamlara bırakmak daha iyi olur. Eğer böyle bir durum varsa gerçekten çok acı. Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimiz. İnşallah böyle bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.