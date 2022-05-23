Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar | Video

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Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki ayrı caminin şadırvanından muslukları çalan ve hurdacıya satan bir kişinin açık kimliğini ve kaçış güzergahını güvenlik kamera görüntülerinden adım adım iz sürerek tespit etti. 110 kamera altı gün boyunca izlendi ve hırsız, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.