Video Yaşam Adıyaman kavgada tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet etti

Adıyaman kavgada tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet etti

Adıyaman kavgada tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet etti
08.09.2021 | 09:22

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği park halindeki otomobil zarar gördü.

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Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi?nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken kavgada kim tarafından ateş edildiği öğrenilemeyen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken ihbarla gelen polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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