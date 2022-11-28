Video Yaşam Adıyaman şehidini dualarla uğurladı | Video
Adıyaman şehidini dualarla uğurladı | Video

Adıyaman şehidini dualarla uğurladı | Video

28.11.2022 | 16:37

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Irak’ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen Adıyamanlı Piyade Sözleşmeli Er. Mehmet Demir dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Pençe-Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütü tarafından 1558 rakımlı tepe üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir (21) naaşı havayoluyla memleketi Adıyaman'a getirildi.

Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı buradan alınarak baba ocağı olan Besni ilçesi Suvarlı beldesine bağlı Pınarbaşı köyüne getirildi. Burada kılınan ikindi namazına müteakip tören düzenlendi.

Düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TBMM Milli Savunma Komisyonu ve AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İkinci ordu komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Alay Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sonrası İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası helallik alındı. Omuzlara alının şehidin naaşı Pınarbaşı Köyü mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Latif ve Nergis Demir'in 1'i kız, 3'ü erkek 4 çocuğundan en büyüğü olan şehidin 3 ay önce göreve başladığı ve bekar olduğu belirtildi.

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