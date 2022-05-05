Adıyaman'da 10 dakikalık dolu ve yağmur, hayatı felç etti | Video

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Adıyaman’da sadece 10 dakika yağan dolu ve yağmur yağışı hayatı felç etti. Cadde ve sokakları sel suları kaplarken, araçların üzeri doludan korunmak için bezlerle kapatıldı.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu kent merkezini beyaza bürürken, yağmur yağışı cadde ve sokaklarda sele neden oldu.
Araç sahipleri dolu yağışıyla birlikte araçları zarar görmesin diye bez parçaları ve kartonlarla araçların üzerini kapattı.
Kentin bir çok noktasında su baskınları yaşandı. Yüze yakın ev ve işyerinde yerde su baskını yaşanırken, cadde ve sokaklarda sel nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.